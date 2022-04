Diese Entscheidung hatte es in sich: Inka (19) und Viola sind gestern Abend bei Germany's next Topmodel rausgeflogen! Während Viola das Ausscheiden ziemlich unaufgeregt hinnahm, verstand Inka die Welt nicht mehr. Obwohl Heidi Klum (48) bisher nie etwas an Inkas Leistung zu mäkeln hatte, endete ihr Weg bei GNTM. Aber wie haben die Zuschauer Heidis Entscheidung wahrgenommen? Sie sind ähnlich geschockt wie die Kandidatinnen selbst …

Das macht eine Promiflash-Umfrage zur gestrigen Sendung mit 2.981 Teilnehmern (Stand 8. April, 11 Uhr) deutlich! Danach sagen 83,9 Prozent (2.500 Votes) der Leser ganz klar: Sie sind echt vom Glauben abgefallen – und sie finden die Exits absolut nicht gerechtfertigt. Die restlichen 16,1 Prozent (481 Votes) dagegen sind der Meinung, dass Heidis Urteil berechtigt ist, da eben am Ende ohnehin nur eine Kandidatin "Germany's next Topmodel" werden kann.

Auch unter dem entsprechenden Facebook-Post wird klar: Die meisten Zuschauer haben besonders Inkas Abschuss nicht kommen sehen! "Inkas Rauswurf überrascht mich jetzt doch etwas. Sie habe ich echt weit vorne gesehen", wundert sich eine Userin. "Inka … das ist unfair", äußert sich eine weitere. Violas GNTM-Aus schockiert die User wiederum nicht ganz so sehr: "Viola ist ein total sympathisches Mädel, aber ihre Körperhaltung ist nicht gut. Von daher kann ich die Entscheidung gut verstehen."

Instagram / viola.gntm22.official Viola, Kandidatin bei der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / inka.gntm22.official Inka, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

