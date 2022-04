Wie wird wohl das diesjährige Germany's next Topmodel-Finale ablaufen? Auch in der aktuellen 17. Staffel des Erfolgsformats ist Heidi Klum (48) wieder auf der Suche nach Modelnachwuchs. Da die Modelmama in der letzten Episode gleich zwei Kandidatinnen auf die Heimreise geschickt hatte, rückt auch das große Finale immer näher. Heidi gab nun sogar schon einen Vorgeschmack darauf, was die GNTM-Fans im Finale erwarten könnte.

Wird Heidi im diesjährigen Finale auch eine musikalische Performance zum Besten geben? Gar nicht so unwahrscheinlich – immerhin singt die 48-Jährige den GNTM 2022 Titelsong "Chai Tea with Heidi" höchstpersönlich. Ob sie ihren gemeinsamen Hit mit Snoop Dogg (50) auf der großen Showbühne darbieten soll, hat die schöne Blondine nun in die Hände der Fans gelegt. "Wenn ihr möchtet, dass ich 'Chai Thea With Heidi' beim GNTM Live-Finale am 26. Mai mit Snoop Dogg performe, dann zwei Mal klicken", schrieb Heidi unter einen Instagram-Beitrag, der den Videoclip zu dem Song zeigt. Auch Tokio Hotel und Vize hatten ihren Track "White Lies", den Titelsong der letzten Staffel, live am Finaltag präsentiert.

Dank des Posts ist auch das Datum bekannt, an dem Heidi eines ihrer Mädchen zur strahlenden Siegerin küren wird. Wo und mit welchen anderen Acts der Showdown stattfinden wird, wurde allerdings bisher noch nicht verraten. Hättet ihr Lust auf einen Live-Auftritt der beiden? Stimmt ab!

