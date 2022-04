Wie macht Loredana Zefi (26) das nur? Als eine der erfolgreichsten Rapperinnen im deutschsprachigen Raum hat die Musikerin stets einen vollen Terminkalender. Vom Studio stürzt sich die Sängerin zum nächsten Meeting und danach noch auf die Bühne – ihre Tochter Hana darf dabei auch nicht zu kurz kommen. Viel Zeit für ausgewogene Ernährung und Sport bleibt da nicht. Trotzdem hat die Künstlerin einen Körper, der sich sehen lassen kann. Promiflash verriet Loredana nun ihr privates Body-Geheimnis!

"Mein Geheimrezept ist glücklich sein", plauderte die "Rosenkrieg"-Interpretin aus. Doch das allein sei noch nicht alles. "Es kommt natürlich auch darauf an, wie Leute ihr Essen verdauen – da habe ich, glaube ich, einen guten Stoffwechsel. Ich esse und trinke auch einfach das, was ich mag. Ich übertreibe es halt nicht", gab Loredana offen zu. Manchmal könne sie sogar fünf Milchschnitten am Stück verdrücken. Ansonsten esse sie zwar öfter am Tag, dafür aber kleinere Portionen. "Und ich mache zusätzlich noch ein bisschen Sport im Hotel oder gehe eine Runde Laufen", erklärte sie.

Wenn Loredana unterwegs ist, nimmt sie sich für manche Dinge aber auch extra Zeit – beispielsweise ihren Glauben. "Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich bete sehr viel und verbringe die freie Zeit auch sehr viel damit, mich einfach mal zu bedanken für alles, was ich habe", erzählte die 26-Jährige. Ihr Ritual ist es, den Tag am Abend immer noch mal Revue passieren zu lassen, um zu sehen, was man hätte besser machen können oder worauf man stolz sein kann.

Loredana, Musikerin

Loredana im Mai 2021

Loredana, Künstlerin

