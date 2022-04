Bei ihnen läuft auch nicht immer alles am Schnürchen! Jessica (31) und Johannes Haller (34) nehmen ihre Fans gern mit in ihren turbulenten Alltag. Auch an ihrer Hochzeit haben sie ihrer Community beinahe im Minutentakt Einblicke gegeben und vieles im Netz gezeigt. Doch nun überraschen die beiden mit einem witzigen Missgeschick aus ihrem Leben: Jessi hat aus Versehen Plastik in Johannes' Essen vergessen!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 31-Jährige nun von diesem Fauxpas. "Euch entgeht aber auch nichts. Ich habe gestern Johannes diese Salat-Bowl gemacht und ich bin mir sicher, dass er die Folie mitgegessen hat, die ihr entdeckt habt, weil ich die nicht gesehen habe. Witzig!", erklärt die ehemalige Bachelorette. Dieser kleine Vorfall ist Jessi allerdings etwas unangenehm. "Lasst uns aber bitte gemeinsam diesen Vorfall ganz charmant ignorieren und erzählt es bitte nicht meinem Mann", appelliert sie an die Fans.

Erst vor wenigen Tagen überraschten die Hallers ihre Community mit einer ganz anderen Story – sie haben sich ein Boot gekauft und diesem einen besonderen Namen gegeben. "Es ist unser Bötchen. Wir sind unglaublich stolz – das wird ein unglaublich toller Sommer. Wir haben das Boot unserer Tochter gewidmet – es heißt wie sie: Hailey-Su", verriet Jessi im Netz.

Jessica Haller, Influencerin

Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Jessica und Johannes Haller mit ihrem Boot Hailey-Su

