Diesen Tag werden Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) wohl noch ihr ganzes Leben in Erinnerung behalten! Die einstige Bachelorette und ihr damaliger Zweitplatzierter haben sich am Freitag endlich das Jawort gegeben: Die Eltern der kleinen Hailey-Su feierten im Kreise ihrer Liebsten eine winterliche Trauung im österreichischen Zillertal. Aber wie reagierte Johannes eigentlich, als er seine Braut Jessi am Hochzeitstag das erste Mal gesehen hat?

In ihrer Instagram-Story teilte Jessi jetzt ein paar Clips von ihrem großen Tag – und in den Videos ist auch genau der Moment zu sehen, in dem Johannes seine Frau zum ersten Mal im Brautkleid zu Augen bekam: Auf den Aufnahmen wartet der 33-Jährige vor der traumhaften Bergkulisse des Zillertals, bis sich seine Jessi dann endlich in ihrer langen weißen Robe zeigt. Beim Anblick seiner wunderschönen Braut verschlägt es dem Unternehmer glatt die Sprache – mehr als ein paar liebevolle Küsse und ein paar wenige Worte bringt er daraufhin nicht über die Lippen.

Das ist aber auch kein Wunder! Immerhin hat sich die attraktive Brünette am Tag ihrer Hochzeit so richtig in Schale geworfen: Jessi trug am 17. Dezember gleich zwei traumhafte weiße Kleider der Luxuslabels Galia Lahav und Berta – jede Menge Tüll, Spitze und Stickereien inklusive.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka bei ihrer Hochzeit im Dezember 2021

