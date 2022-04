Mickie Krause (51) ist zurück auf der Bühne! Im Februar meldete sich der Schlagerstar mit beunruhigenden Nachrichten bei seinen Fans: Im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung für die TV-Show Showtime of my Life – Stars gegen Krebs erhielt er die Diagnose Blasenkrebs. Eine Operation hatte er damals schon gut überstanden – er war auf dem Weg der Besserung. Jetzt ist Mickie wieder so fit, dass er sein Comeback vor Livepublikum feiern konnte.

Pünktlich zur Saisoneröffnung auf Mallorca – am Ballermann – stand der 51-Jährige wieder auf der Bühne und performte vor seinen Fans. Nach der Krebspause und der Gesundheitskrise wieder seine Hits zum Besten zu geben, habe einige Gefühle in ihm ausgelöst. Mickie sei "ein bisschen angespannt und ein bisschen emotional ergriffen" gewesen, wie er im RTL-Interview betonte. Jetzt sei er aber froh, wieder regelmäßig die Bühne rocken zu können.

Trotz der harten Diagnose habe der Musiker nie aufgegeben und alle negativen Gedanken in den Hintergrund gedrängt. "Ich habe nicht eine Sekunde an den Tod gedacht. Der Arzt hat gesagt, mit diesem Krebs kannst du alt werden", erzählte er. Aktuell muss Mickie zwar noch regelmäßig zur Immuntherapie, gilt nach der OP aber als tumorfrei.

Getty Images Mickie Krause beim RTL Spendenmarathon in Hürth, November 2021

Getty Images Mickie Krause im Juni 2015 in Chemnitz

ActionPress / Thomas Burg Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

