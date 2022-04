Shirin David (26) gönnte sich etwas! Die Rapperin flasht ihre Fans immer wieder mit ihrem Körper, den sie auf ihren heißen Bildern im Netz gekonnt in Szene setzt. Dabei ist sie aber auch total offen darüber, dass sie an der einen oder anderen Stelle mithilfe eines Beauty-Docs nachgebessert hat. Kurz vor ihrem Geburtstag legte sich die Beauty offenbar noch einmal unters Messer: Shirin hat sich erneut ihre Brüste machen lassen!

In ihrer Instagram-Story teilte die "Bitches brauchen Rap"-Interpretin den Post eines Fans, der wissen wollte, warum sie in letzter Zeit so abwesend war. "Sorry Girls, ich habe mir für meinen Geburtstag ein neues Paar Brüste gegönnt", erklärte Shirin daraufhin. Offenbar musste sie sich nach der OP erst einmal erholen und begründete so ihre kurze Netz-Pause.

Vor wenigen Monaten gab die 26-Jährige bereits zu, noch immer richtig zufrieden mit den Schönheits-OPs zu sein. "Ich bereue zum Glück keinen einzigen Eingriff an meinem Körper", stellte sie damals klar. Das liegt vor allem daran, dass sie ihre Besuche beim Beauty-Doc immer gut überlegt und lange im Voraus plant, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Instagram / shirindavid Shirin David bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Instagram / shirindavid Shirin David, April 2020

Instagram / shirindavid Shirin David im April 2021

