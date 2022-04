Darauf haben die Harry Potter-Fans schon sehnsüchtig gewartet: Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse ist raus! Der dritte Teil aus der Reihe begleitetet wieder den süßen Magie-Zoologen Newt Scamander – gespielt von Oscar-Preisträger Eddie Redmayne (40) – und den jungen Professor Dumbledore (Jude Law, 49). Zum ersten Mal konnten die Zuschauer auch Mads Mikkelsen (56) in der Rolle von Bösewicht Gellert Grindelwald sehen. Zuvor hatte Johnny Depp (58) den dunklen Zauberer verkörpert. Außerdem wartete eine süße Überraschung auf die Kinogänger...

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, was in "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse" passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Große Fan-Hoffnungen, die auch schon in den ersten beiden Teilen angefeuert wurden, sollten sich bestätigen: Grindelwald und Dumbledore waren in der Vergangenheit tatsächlich ein Paar! Gleich in der ersten Szene des Films sieht man die großen Zauberer, die inzwischen verfeindet sind, in alten Zeiten schwelgen. In einem hitzigen Dialog entgegnet Albus Gellert schließlich: "Weil ich dich geliebt habe!" Im späteren Verlauf des Films hadern die zwei auch aufgrund ihrer starken Gefühle füreinander damit, sich gegenseitig umzubringen.

Bisher war nur wenig über die Vergangenheit des beliebten Charakters Dumbledore bekannt – geschweige denn über seine Liebschaften! Auch in den "Harry Potter"-Büchern hielt Autorin J.K. Rowling (56) sich dazu bedeckt. Dementsprechend groß ist jetzt natürlich die Aufregung unter den Potterheads: "Endlich! Endlich wird bestätigt, dass Dumbledore schwul ist! Das wurde aber auch Zeit", freute sich ein Fan auf Twitter. "Dumbledore und Grindelwald sind mein neues Lieblingspaar – einfach nur wunderschön!", schwärmte ein weiterer.

