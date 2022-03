Auf diesen Filmstart warten Fans schon lange! Am 7. April kommt endlich der dritte Teil der "Fantastic Beasts"-Reihe in die Kinos. In "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" schlüpft Eddie Redmayne (40) wieder in seine Paraderolle Newt Scamander – und auch Jude Law (49) ist als Professor Albus Dumbeldore erneut mit von der Partie. Bei der Weltpremiere zum Streifen strahlten Eddie und Jude nun mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette!

Am Montag versammelte sich der gesamte Cast zur Uraufführung in London, um den Streifen zu feiern. Während Jude ohne Begleitung auf dem Red Carpet erschien, kam Eddie zusammen mit seiner Frau Hannah Bagshawe. In eleganten Outfits gab das Ehepaar eine ziemlich gute Figur ab. Aber auch Grindelwald-Darsteller Mads Mikkelsen (56) ließ sich dieses Spektakel nicht entgehen und brachte gleich seine gesamte Familie mit zur "Phantastische Tierwesen"-Premiere.

Neben den Hauptdarstellern war Callum Turner (32), der Theseus Scamander spielt, ebenfalls auf der Premiere vertreten und überraschte mit einer blonden Haarpracht. Doch auch die Frauen ließen sich nicht lumpen – so verzauberten Autorin J.K. Rowling (56), "Tina Goldstein"-Darstellerin Katherine Waterston (42) und "Queenie Goldstein"-Darstellerin Alison Sudol (37) die anwesenden Fotografen und Fans.

Getty Images Eddie Redmayne mit seiner Frau Hannah bei der "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore"-Premiere

Getty Images Mads Mikkelsen mit seiner Familie

Getty Images Callum Turner bei der "Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore"-Premiere in London

Getty Images Mads Mikkelsen bei der "Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore"-Premiere 2022

Getty Images Jude Law bei der Premiere zu "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" 2022 in London

Getty Images J.K. Rowling bei der "Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore"-Weltpremiere 2022

Getty Images Katherine Waterston, Schauspielerin

Getty Images Alison Sudol in London, März 2022

