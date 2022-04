Das lange Warten hat ein Ende! Am Donnerstag ist endlich der neueste Film aus dem Harry Potter-Universum erschienen: Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse erzählt die süße und gleichzeitig packende Geschichte von Newt Scamander (Eddie Redmayne, 40) weiter. Der verpeilte Magie-Zoologe kämpft im Namen des jungen Professor Dumbledore (Jude Law, 49) gegen den größenwahnsinnigen dunklen Zauberer Grindelwald (Mads Mikkelsen, 56) – und hat dabei wieder Hilfe von seinem kunterbunten Freundeskreis und seinen niedlichen Tierchen. Doch wie kommt der neue "Phantastische Tierwesen"-Film bei den Potterheads an?

Bisher ziemlich gut! Auf Twitter wurde der neue Streifen bereits fleißig bewertet: "Ich bin hin und weg! Der Film ist alles, was ich mir erhofft hatte und noch viel mehr...", schwärmte ein begeisterter Fan. "Ich hab's geliebt! Dank Newt hab ich Tränen gelacht! #mustsee", betonte ein weiterer User. Andere wiederum wurden von dem Film nicht ganz so mitgerissen – und bemängelten, dass die Story "unnötig in die Länge gezogen" wurde.

Doch wobei sich offenbar alle einig sind: Mads Mikkelsen ist der perfekte Grindelwald! "Sorry, aber es muss gesagt werden: Mads ist ein viel besserer Grindelwald als Johnny!", hielt ein Zuschauer fest. Ein anderer stimmte zu: "Ja, ich kaufe ihm den düsteren Verrückten so viel mehr ab!" Zur Erinnerung: Johnny Depp (58) musste die Rolle des Bösewichts nach dem zweiten Teil abgeben, nachdem seine Ex Amber Heard (35) Gewaltvorwürfe gegen ihn erhoben hatte. Doch vor Gericht wurde schließlich zu seinen Gunsten entschieden.

Anzeige

ActionPress Szene aus "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Anzeige

CapitalPictures / Actionpress Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Anzeige

CapitalPictures / Actionpress Mads Mikkelsen als Gellert Grindelwald in "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de