Eigentlich planten Katie Price (43) und Carl Woods ein gemeinsames Leben – das britische Model und der ehemalige Love Island-Casanova wollten sogar heiraten und gemeinsame Kinder bekommen! Doch seit einigen Tagen machen vermehrt Gerüchte über eine Trennung des Paares die Runde. Aber ist bei den wirklich alles aus und vorbei? Katie trägt auf neuen Schnappschüssen nämlich weiterhin stolz ihren Verlobungsring!

Auf neuen Fotos, die unter anderem Mirror vorliegen, ist Katie auf dem Weg zu einem Restaurant in London – und für das Dinner hat sich die fünffache Mutter so richtig rausgeputzt: Auf den Bildern trägt die 43-Jährige eine lachsfarbene Bluse, eine knallenge schwarze Hose und High Heels. Doch ein Accessoire dürfte den Fans besonders ins Auge stechen: An Katies linker Hand funkelt nämlich ihr opulenter Verlobungsring – trotz der Trennungsgerüchte.

Doch was soll eigentlich der Grund für das vermeintliche Liebes-Aus von Katie und Carl sein? "Sie streiten sich seit Monaten ununterbrochen und machen als Paar eine harte Zeit durch", hatte ein Promi-Experte Ende März gegenüber The Sun behauptet. Zudem soll der Influencer seine Liebste wohl beim Fremdflirten erwischt haben. Bislang haben aber weder Katie noch Carl ihre Trennung bestätigt.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de