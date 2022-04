Funktioniert eine Beziehung zu dritt? Im Liebesleben von Marc Weinmanns GZSZ-Rolle Luis Ahrens gab es in den vergangenen Wochen viel Chaos: Luis verliebte sich in seinen Kumpel Moritz (Lennart Borchert). Die beiden kamen sich sogar näher und das, obwohl Luis in einer Beziehung mit Miriam (Sara Fuchs) war. Da er sich nicht zwischen den beiden entscheiden konnte, schlugen diese ihm eine Dreierbeziehung vor. Marc und Sara verrieten nun, was sie davon halten.

"Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Es öffnet irgendwie eine Tür zu etwas, wo ich das Gefühl habe, es wird nicht allzu oft so thematisiert", betonte die Schauspielerin im Gespräch mit RTL. Auch der 24-Jährige habe es schön gefunden, diese Beziehungsform darstellen zu dürfen. "Vor allem auch gerade die Situation von Luis zu spielen, so in diesem 'V' die Mitte zu sein und zu denken 'Ok, jetzt habe ich zwei Menschen, die ich wirklich über alles liebe', was ja Jackpot ist", erzählte er.

Doch glauben die beiden Seriendarsteller, dass eine Dreierbeziehung funktionieren kann? "Wenn man der Meinung ist, dass Liebe Freiheit bedeutet und dass da niemand irgendjemanden was wegnehmen kann, dann finde ich schon", äußerte Sara. Auch Marc sei davon überzeugt, dass es klappen kann, wenn die Voraussetzungen stimmen und Regeln aufgestellt werden.

RTL / Rolf Baumgartner Luis (Marc Weinmann) und Miriam (Sara Fuchs) in einer Szene bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Luis (Marc Weinmann) und Moritz (Lennart Bochert) in einer Szene bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Schauspielerin Sara Fuchs

