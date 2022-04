Der Sendungstitel ist Programm! Die aktuelle Staffel von Love Island neigt sich langsam dem Ende zu und die Singles vercoupelten sich in der vergangenen Folge zum letzten Mal. Bei Jennifer (23) und Nico war die Paarungszeremonie keine große Überraschung – schon seit die Granate eingezogen ist, turteln die beiden, was das Zeug hält. Doch bei einem Flirt sollte es nicht bleiben: Nico und Jenni sind jetzt offiziell ein Paar!

Bei der Party am Abend kam in der Gruppe der Beziehungsstand der beiden zur Sprache und der Saarländer merkte an, dass sie bislang ja noch nicht zusammen seien. Aber er stellte klar: "Für mich steht so oder so fest, dass du meine Frau bist." Daraufhin machten die beiden ihre Beziehung offiziell und legten sie in trockene Tücher! "Wir verkünden heute, dass wir offiziell ein Pärchen sind!", schwärmte Jenni später im Einzelinterview mit ihrem frischgebackenen Freund.

In wenigen Tagen ist die Reise bei "Love Island" vorbei. Dann muss das Paar herausfinden, ob es auch abseits der Kuppelshow füreinander gemacht ist. Doch Nico zeigte sich schon jetzt voller Vorfreude auf die Zeit: "Ich habe noch sie so für eine Frau gefühlt. Ich kann es gar nicht abwarten, mit dir die Welt zu bereisen und deine und meine Träume zu erfüllen."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Jennifer und Nico bei "Love Island"

RTLZWEI Jenni und Nico von "Love Island" Frühling 2022

Love Island, RTL II Nico und Jennifer, "Love Island"-Kandidaten 2022

