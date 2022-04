Es ist eines der forderndsten TV-Formate! Auch in diesem Jahr geht Das Sommerhaus der Stars in eine neue Runde. Welche Paare in die Promi-WG im Münsterland einziehen werden, ist bislang nicht bekannt. Gerüchteweise soll aber Gisele Oppermann (34) mit einem bisher unbekannten Partner dabei sein. Von Falko Ochsenknecht (37) bekam die Beauty im vergangenen Jahr bei Adam sucht Eva einen Korb – im Sommerhaus sähe der Gisele aber weit vorne!

"Wenn es so ist, wünsche ich ihr auf jeden Fall viel Erfolg", sagte Falko im Gespräch mit Promiflash. Er hoffe, dass bei dem Wettkampf der Promipaare auch die guten Seiten der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin zum Vorschein kommen werden. "Ich denke, sie ist ein sehr ehrgeiziger Mensch und sie kann – wenn sie möchte – das ganz gut meistern", schätzte er ihre Chancen in dem Format zudem positiv ein.

Neben Gisele werden noch andere Namen für die diesjährige Staffel der Show gehandelt: So sollen etwa Kader Loth (49) und ihr Mann Ismet Atli ebenfalls in das zweifelhafte Traumhaus einziehen. Auch Cosimo Citiolo (40) sei ein möglicher Kandidat.

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

ActionPress Kader Loth und ihr Mann Ismet Atli im November 2019

