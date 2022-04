Bridgerton feiert auch mit Staffel zwei Mega-Erfolge! Seit Ende März ist die zweite Staffel der beliebten Serie auf Netflix verfügbar. In der Geschichte über die feine Gesellschaft Londons zu Beginn des 19. Jahrhunderts stehen dieses Mal Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 33) und Kate Sharma (Simone Ashley) im Vordergrund und begeistern mit ihrer Liebensgeschichte die Zuschauer. Millionen Menschen schauten sich "Bridgerton" bereits an – damit wurde sogar ein Rekord gebrochen!

Wie Deadline berichtet, wurde die zweite Staffel innerhalb der ersten sieben Tage gut 251,7 Millionen Stunden lang geguckt. Damit brach die Sendung den Streamingrekord für die meistgesehene englischsprachige TV-Serie, den bisher "Inventing Anna" mit 196 Millionen Stunden gehalten hatte. Den Gesamtrekord der koreanischen Serie Squid Game konnten die britischen Adligen und ihre Skandale aber nicht brechen – der liegt bei 571,8 Millionen Stunden.

Während die erste "Bridgerton"-Staffel vor allem mit Sexszenen begeistert hatte, zog die Fortsetzung das Publikum besonders mit der komplizierten Dreiecksbeziehung zwischen Anthony, Kate und Edwina in ihren Bahn. Hauptdarsteller Jonathan Bailey erklärte zuletzt noch, warum dabei die heißen Sequenzen kürzer kamen: "Was man an Sexszenen verliert, gewinnt man an einem tieferen menschlichen Verständnis!"

LIAM DANIEL/NETFLIX Die Familie Bridgerton in "Bridgerton"

Netflix Kate Sharma (Simone Ashley) und Edwina Sharma (Charithra Chandran) in "Bridgerton"

Getty Images Jonathan Bailey, "Bridgerton"-Schauspieler

