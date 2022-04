Hat Kim Kardashian (41) hier etwa erneut mit Photoshop nachgeholfen? Für eine Fotokampagne ihrer Unterwäschemarke Skims hat sich die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin jetzt einige hochkarätige Supermodels ins Boot geholt. Obwohl die Unternehmerin für ihre sexy Kurven bekannt ist, kaufen ihr die Kritiker ihre extreme Sanduhr-Figur auf den Aufnahmen nicht wirklich ab. Kim wird vorgeworfen, sie habe mal wieder selbst an den Bildbearbeitungsreglern gedreht.

Am Donnerstag hatte Kim einige Bilder auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, die sie gemeinsam mit Tyra Banks (48), Heidi Klum (48), Alessandra Ambrosio (40) und Candice Swanepoel (33) in ihrer Skims-Mode zeigen. Kritiker wollen die Vierfach-Mama nun erneut dabei erwischt haben, an ihren Fotos herumgepfuscht zu haben – immerhin weist Kim die schmalste Taille im Vergleich zu allen anderen Topmodels auf. Auch, dass Kim mit einer Größe von 1,57 Metern auf den Bildern fast genau so groß erscheint wie Heidi Klum, hat die Internetgemeinde ins Grübeln gebracht – immerhin ist die Blondine mit 1,76 Metern fast 20 Zentimeter größer als die Reality-TV-Darstellerin.

"Kim macht ihre Taille zur schmalsten, während Candices Taille buchstäblich dafür bekannt ist, superschmal zu sein" und "Ich dachte, ich wäre die Einzige, die das bemerkt hat. Als ob Kim wirklich denken würde, dass das niemandem auffällt", ärgerten sich einige User in der Kommentarspalte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

