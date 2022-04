Diese beiden kennen sich schon ziemlich lange! Kim Kardashian (41) ist vor allem durch die Reality-TV-Serie Keeping Up with the Kardashians bekannt geworden. Vorher tauchte sie aber als die beste Freundin von Paris Hilton (41) in den Schlagzeilen auf. Damals wich sie der Hotelerbin nicht von der Seite. Bis heute gehen sie durch dick und dünn. Kim ist offenbar froh über ihre jahrelange Freundschaft mit Paris – denn durch Paris machte sie sich in den Medien einen Namen!

Das erklärte die Influencerin nun im Interview mit der US-amerikanischen TV-Moderatorin Robin Roberts. Gegenüber ABC News verriet Kim, dass sie schon in jungen Jahren berühmt werden wollte – dank Paris wurde dieser Traum schließlich für sie wahr. Die Bekanntheit der Blondine übertrug sich auf Kim und brachte sie somit in den Fokus der Öffentlichkeit. "Ich hätte alles getan, um berühmt zu werden", offenbarte die 41-Jährige in dem Interview.

Sie habe jedoch schnell realisiert, dass Paris für sie wirklich zu einer engen Freundin sei. Bis heute stehen die beiden TV-Berühmtheiten im stetigen Kontakt. Im November vergangenen Jahres traute Paris mit ihrem Verlobten Carter Reum vor den Traualtar. Bei der Zeremonie und den anschließenden Feierlichkeiten war Kim selbstredend mit von der Partie.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Kim Kardashian und Paris Hilton 2006

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum bei den Grammys, 2022

