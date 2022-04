Amber Heard (35) meldet sich jetzt mit klaren Worten zu ihrem Prozess gegen Johnny Depp (58) bei ihren Fans. Im Jahr 2016 ließen sich die beiden Hollywoodstars scheiden und gaben damit den Startschuss für einen waschechten Rosenkrieg, der inzwischen vor Gericht ausgetragen wird. Von Handgreiflichkeiten und Verleumdung ist die Rede. Nun geht der Prozess in die nächste Runde – dazu teilte Amber nun ein offenes Statement im Netz.

In einem Instagram-Post kündigte die 35-Jährige für die kommenden Wochen eine Netz-Pause an und erklärte: "Wie ihr vielleicht wisst, werde ich in Virginia sein, wo ich meinem Ex-Mann Johnny Depp vor Gericht begegnen werde. Johnny verklagt mich wegen eines Meinungsartikels, den ich in der Washington Post geschrieben habe und in dem ich meine Erfahrungen mit Gewalt und häuslicher Gewalt schilderte." Dabei habe sie seinen Namen allerdings nie erwähnt, sondern lediglich darüber geschrieben, welchen Preis Frauen zahlen, sobald sie sich gegen mächtige Männer erheben.

Diesen Preis würde Amber auch jetzt noch zahlen, aber trotzdem betonte sie: "Wenn dieser Fall abgeschlossen ist, kann ich hoffentlich weitermachen und Johnny auch", schrieb sie. Dennoch sei es schmerzhaft, die Details ihres gemeinsamen Lebens nun vor der gesamten Welt ausbreiten zu müssen.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2011

Anzeige

Instagram / amberheard Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de