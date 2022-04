Alicia Costa Pinhero wollte diese Gefühle nicht noch mal durchleben. Im vergangenen Frühjahr nahm die Sängerin gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Yasin Mohamed (30) an Temptation Island teil. Das Treuetest-Experiment ging für das Paar gehörig nach hinten los: Nachdem Yasin für Alicias Geschmack zu viel feierte und den Verführerinnen zu nahe kam, schied die Künstlerin freiwillig aus der Show aus. Im Promiflash-Interview meinte Alicia jetzt: Sie hat nach dieser Erfahrung extrem damit gehadert, sich die Show weiterhin anzuschauen!

Nach Alicias "Temptation Island"-Staffel wurde im vergangenen Herbst die Promiversion der pikanten Treuetest-Show mit Henrik Stoltenberg, Paulina Ljubas (25) und Co. ausgestrahlt. Obwohl Alicia das Format trotz ihrer eigenen schmerzhaften Erfahrung möge, habe sie wohl Bedenken gehabt, sich die Show anzusehen. "Ich hatte Angst davor, dass was hochkommt, worauf ich gar kein Bock habe einfach", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Doch ihre Follower wünschten sich, dass die Beauty mit ihnen über die Staffel spechen würde, deswegen habe sie sich dann doch dazu durchgerungen.

"Ich habe es doch gemacht und gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, weil ich darüber hinweg bin. Es ist halt auch sehr unterhaltsam", meinte Alicia. Trotz der Trennung von Yasin sei sie nämlich froh, an der Show teilgenommen zu haben. Nach der Ausstrahlung habe sie auch überwältigenden Support von den Zuschauern bekommen. "Ich bin dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich habe so viel positives Feedback bekommen, das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben", resümierte Alicia.

Anzeige

TVNOW Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed beim finalen Lagerfeuer

Anzeige

TVNOW Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de