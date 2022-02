Paulina Ljubas (25) spricht jetzt ausführlich über ihre neue Beziehung! Seit Monaten kursierten Gerüchte, dass die Ex-Köln 50667-Darstellerin nach ihrem Liebes-Aus mit Henrik Stoltenberg wieder vergeben ist – und zwar an den Reality Shore-Star Yasin Mohamed. Nach Ausstrahlung des Temptation Island V.I.P.-Staffelfinales bestätigte sie die Neuigkeit endlich selbst. Doch nach diesem Liebes-Outing bekam die Laiendarstellerin viel Hate ab: Einige Fans können nicht nachvollziehen, dass sie mit dem Partylöwen zusammen ist, obwohl sie den Alkoholkonsum ihres Ex-Freundes ständig kritisierte. Jetzt schafft Paulina Klarheit: Was unterscheidet Yasin von Henrik?

Im "Pussytalk"-Podcast sprach die 25-Jährige mit den Influencerinnen Sonny Loops und Adorable Caro über ihr Liebesglück. Dabei erklärte sie, dass sie die Kritik ihrer Follower durchaus verstehen könne. "Aber man muss immer bedenken, der Show-Yasin ist ein völlig anderer Mensch als der private Yasin", stellte Paulina klar. Grundsätzlich habe sie auch kein Problem mit Alkoholkonsum – im Gegenteil! Aber das Verhalten ihres jetzigen Partners könne man überhaupt nicht mit Henriks Trinkeskapaden vergleichen. "Man kann mal trinken, mal feiern, das ist alles okay. Aber hab' dich bitte einfach im Griff, dass da keine Menschen um dich herum verletzt werden", erklärte die Brünette ihre Haltung.

Zusätzlich gab Paulina preis, dass sie jetzt schon seit einigen Monaten mit dem 30-Jährigen in einer Beziehung sei. Kennengelernt habe sie ihn während einer Reise mit anderen Influencern auf einer Jacht in Kroatien. "Wir haben uns direkt super verstanden, waren voll auf einer Wellenlänge. Und seitdem sind wir zusammen", schwärmte die Beauty.

Instagram / sonnyloops Sonny Loops und Adorable Caro, YouTube-Stars

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

