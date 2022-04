So nah stehen sich die Koc-Schwestern! Den meisten wird wohl eher der Name Yeliz Koc (28) ein Begriff sein: Die Reality-TV-Darstellerin wurde durch ihre legendäre Ohrfeige bekannt, die sie Daniel Völz (37) bei Der Bachelor verpasst hatte. Darauf sollten noch einige TV-Auftritte bei Bachelor in Paradise und Co. folgen. Heute ist sie Mutter einer Tochter und eine ziemlich erfolgreiche Influencerin. Zusammen mit ihrer Schwester Filiz Koc (35) hat Yeliz auch seit ein paar Wochen einen eigenen Podcast. Dort berichteten die zwei jetzt stolz: Sie wollen sich zusammen ein Haus bauen!

"Ich glaube tatsächlich, dass mich das total erfüllen würde, wenn ich und Yeliz jetzt endlich unser Haus finden – oder Bauland und uns zusammen da wirklich unser Wunschhaus hinstellen können", betont Filiz in ihrem Podcast "Bad Boss Moms". "Nebeneinander wohnen, unseren Garten haben und auch die Nähe zueinander haben", schwärmt Yeliz' Schwester weiter. Damit würden sich die Schwestern einen lange gehegten Traum erfüllen und könnten sich gegenseitig noch viel besser mit ihren Kids unterstützen.

In dieser Podcast-Folge gab es zudem einen prominenten Gast: Yeliz' mutmaßlichen Flirt Paco Herb! Der ehemalige Love Island-Kandidat plauderte dort aus, dass er in Zukunft nicht mehr an Datingshows teilnehmen werde. Der Grund: "Dann gehst du als Couple oder als Sieger raus und dann haben viele so eine gewisse Erwartungshaltung [...] Du musst die beste Beziehung führen, die man sich jemals vorstellen kann", erklärte der Hottie. Liegt es aber vielleicht eher daran, dass er in Yeliz längst sein Glück gefunden hat?

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Filiz und Yeliz Koc im Juni 2021

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz und Filiz Koc im November 2021

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de