Wer konnte die meisten Fans sammeln? Das Bachelor-Finale ist über die Bühne gebracht und Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) startet mit seiner Siegerin Anna Rossow (33) in ein neues Leben. Das sollen ihre Fans auch im Netz zu sehen bekommen – immerhin stehen die beiden seit der Show in der Öffentlichkeit. In der Vergangenheit hat sich bereits gezeigt, dass besonders in den Kuppelformaten der Startschuss für eine Karriere als Influencer fällt. Wer hat dieses Jahr die besten Chancen darauf – wer konnte seine Reichweite am besten ausbauen?

Tatsächlich hat Anna nicht nur Dominiks Herz erobert, sondern auch die der Fans. Die Hamburgerin hat ihre Instagram-Community ordentlich ausgebaut – und zwar von anfangs 456 Followern auf satte 192.000. Das bedeutet: Die 33-Jährige hat die Anzahl ihrer Abonnenten um das 421-Fache gesteigert. Damit liegt sie in Sachen Reichweite insgesamt gleichauf mit ihrer guten Freundin Nele Wüstenberg (28), die immerhin unter die letzten drei Damen im Kampf um den Hessen kam. Der Unterschied: Die Blondine war schon vor der Show auf Social Media aktiv – sie hatte damals rund 111.000 Follower und konnte damit im Vergleich zu Anna "nur" 81.000 neue Fans auf ihrem Account begrüßen.

Ebenfalls freuen kann sich Jana-Maria Herz (30). Am Ende von "Der Bachelor" blieb ihr zwar nur der bittere zweite Platz, immerhin konnte sie aber einige neue Abonnenten sammeln – von 5.682 Menschen hat sie ihre Reichweite auf über 60.000 ausgebaut. Aber auch Dominik selbst hat den Grundstein für ein Influencer-Dasein gelegt. Als absoluter Instagram-Neuling ohne einen einzigen Follower sehen sich mittlerweile 174.000 Fans regelmäßig sein Profil an.

Instagram / nelipies Anna Rossow und Nele Wüstenberg, Bachelor-Kandidaten 2022

Der Bachelor, RTL Jana-Maria, Nele und Anna bei "Der Bachelor"

RTL Bachelor Dominik mit Jana-Maria, Nele und Anna

