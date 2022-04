Sie zeigen sich das erste Mal nach der Geburt ihres Kindes! Jennifer Lawrence (31) und ihr Ehemann Cooke Maroney sind im Februar zum ersten Mal Eltern geworden. Weder die Schauspielerin noch ihr Gatte haben diese süße Neuigkeit bestätigt, lediglich Dokumente zur Geburt machten es offiziell. Seitdem genießen die beiden wohl die Kennenlernphase mit ihrem Baby in vollen Zügen – doch nun hatten sie auch mal Zeit zu zweit: Jennifer und Cooke verbrachten eine entspannte Date-Night!

Paparazzi erwischten das Pärchen am Mittwochabend in West Hollywood. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, schlendern die frischgebackenen Eltern Arm in Arm die Straße entlang. Das ist das erste Mal, dass sich J.Law und ihr Cooke mal wieder einen relaxten Abend machen – und das ganz ohne Baby. Im Sunset Tower Hotel genossen die beiden wohl ausgiebig Zeit zu zweit.

Über ihren Nachwuchs ist bisher nicht wirklich viel bekannt. Weder den Namen noch das Geschlecht haben Jennifer oder Cooke bis dato verraten. Doch das hat offensichtlich auch einen Grund. "Jeder Instinkt meines Körpers möchte die Privatsphäre meines Kindes für den Rest seines Lebens schützen, so gut es geht", hatte sie in einem früheren Interview mit Vanity Fair verraten.

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

Getty Images Jennifer Lawrence im September 2019

Backgrid USA / Actionpress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Dezember 2021 im East Village, Manhattan

