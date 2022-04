Sarah Engels (29) richtet weise Worte an ihren Schwager! Die Sängerin verfolgt gespannt die aktuelle Staffel von Love Island, an der auch der Bruder ihres Mannes Julian (28) dabei teilnimmt: Jendrik! Der buhlt zurzeit noch um das Herz von Islanderin Inna, doch die erteilte ihm schon die ein oder andere Abfuhr. Jetzt gaben Sarah und Julian ihrem Familienmitglied einen Tipp!

In der neuen Folge schickte das Ehepaar eine Videobotschaft an das Handy des Kandidaten. Vor allen anderen spielte Jendrik diese dann ab. "Wir sind richtig stolz auf dich", schwärmten die beiden. Doch sie waren auch ein wenig unzufrieden mit der Situation und gaben ihm einen kleinen Ratschlag: "Wir stehen immer hinter dir, das weißt du, aber Achterbahn fahren hast du nicht nötig. [...] Lass nicht mit dir spielen, lass dich nicht warmhalten!"

Das war eindeutig ein Seitenhieb gegen Inna, die ihr Couple bislang eher abblockte und nicht einmal einen Kuss erlaubte. "Das hat mich schon getroffen. Wenn die Familie von ihm jetzt meint, mir so was sagen zu müssen, finde ich das nicht okay!", gab die Blondine später im Einzelinterview preis.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Love Island, RTL II "Love Island"-Jendrik mit der Nachricht von Sarah und Julian Engels

RTLZWEI / Thomas Reiner Inna und Jendrik, "Love Island"-Kandidaten 2022

