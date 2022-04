Christin Okpara (26) versucht positiv in die Zukunft zu blicken. Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte zu Beginn des Jahres für eine Menge Negativschlagzeilen: Sie durfte nicht ins Dschungelcamp einziehen, da es zu Unstimmigkeiten in Bezug auf ihren Impfstatus kam. Auf dem Blogger-Event "Doing the Lit Social Media Shit" verriet Christin im Promiflash-Interview, wie es ihr geht. "Ich kriege es jetzt halt von allen Seiten einmal richtig drüber. [...] Die drei Monate waren hart und jetzt geht es langsam wieder", offenbarte die einstige #CoupleChallenge-Kandidatin.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de