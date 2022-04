Sarah Harrison (30) verriet ihren Fans ein unangenehmes Beauty-Problem aus ihrer Jugend! Die zweifache Mama von Mia Rose (4) und Kyla (1) teilt gerne Beiträge rund um das Thema Fashion, Beauty und Lifestyle: In diesen tritt sie immer fröhlich und gut gelaunt auf. Die Frau von Dominic Harrison (30) sprach jetzt aber über ein für sie sehr schwieriges Thema: Sie litt vor allem in ihrer Jugend unter extremer Schweißbildung!

Sarah reagierte in ihrer Instagram-Story auf die Frage ihrer Follower, welches Deodorant sie denn benutze. Da das Thema für die 30-Jährige mehr als nur die Frage nach dem richtigen Produkt war, äußerte sie sich jetzt ausführlich zu dem Thema. "Ich habe in der Pubertät unter sehr starken Schweißausbrüchen gelitten", verriet sie ihren Fans und fügte hinzu: "Mir ist wirklich der Schweiß komplett die Arme herunter gelaufen, ohne dass ich mich irgendwie bewegt habe." Nachdem sie mit mehreren Ärzten darüber gesprochen hatte, wurde ihr ein spezielles Deodorant verschrieben, das sie wegen der positiven Wirkung bis heute noch benutzt.

Vor einigen Jahren hatte die Beauty auch schon offen in einem YouTube-Video über das Thema geredet. In diesem Beitrag hatte sie deutlich gemacht, wie nahe ihr das viele Schwitzen gegangen ist: "Ich konnte früher nur schwarz tragen, was eine totale Belastung war!" So ist es aber zum Glück schon lange nicht mehr: Mit hellen und bunten Outfits posiert Sarah oft vor der Kamera – besonders gern mit ihren Töchtern!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer-Paar

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

