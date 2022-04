Wincent Weiss (29) muss genau aufpassen, wer seine echten Freunde sind. Der Sänger ist seit vielen Jahren erfolgreich im Musikbusiness unterwegs, ist in TV-Shows zu Gast und hat seit einigen Tagen sogar eine eigene Modekollektion. Der gebürtige Bad-Oldesloer ist deswegen nicht nur in der Öffentlichkeit ziemlich bekannt, er gibt auch offen zu, dass er sich in Sachen Finanzen absolut nicht beschweren kann. Materiell betrachtet sei Wincent sogar reich. Aber seine Bekanntheit und sein Erfolg bringen auch ihre Schattenseiten mit sich: Falsche Freunde wollen den Musiker oft ausnutzen.

Bei World Wide Wohnzimmer auf YouTube beantwortete der 29-Jährige die Frage, wer sich erst wieder bei ihm gemeldet hat, als er berühmt war. "Es gibt viele", betonte er daraufhin. Wincent erhalte oft Nachrichten von Menschen, die er zwar nicht kennt, mit denen er aber angeblich befreundet sei. "'Hey Bro – hier ist der und der' – ich habe noch nie was von dem gehört", schilderte der "Morgen"-Interpret ein Beispiel. Eine andere Nachricht ist ihm außerdem besonders in Erinnerung geblieben. "Wir waren mal in der Parallelklasse. Meine Freundin ist Fan – gib mal Tickets für ein Konzert", erinnerte er sich.

Schon in der Vergangenheit hat der The Voice Kids-Coach immer wieder offengelegt, wie schwierig der öffentliche Druck und das Leben im Ruhm teilweise sein können. Um sich aus zwischenzeitlichen Depressionen zu befreien, suchte sich Wincent Hilfe und machte eine Therapie. In seinem Song "Was habt ihr gedacht" verarbeitete der Popstar diese Phase seines Lebens sogar musikalisch.

Musiker Wincent Weiss

Sänger Wincent Weiss

Wincent Weiss im September 2019

