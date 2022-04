Die ersten Bauer sucht Frau-Kandidaten sind bekannt! Ab 25. April flimmert wieder die länderübergreifende Liebessuche für Landwirte über die TV-Bildschirme. Inka Bause (53) verkuppelt bei "Bauer sucht Frau – International" nämlich wieder deutschsprachige Farmer aus der ganzen Welt. Bevor die Fans die erste Folge zu sehen bekommen, haben sie aber die Chance, sich für die Bauern der kommenden "normalen" Staffel der Show zu bewerben. Dafür müssen die neuen Männer und Frauen aber erst einmal vorgestellt werden...

Am Ostermontag ist es so weit und die neuen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten werden dem TV-Publikum und flirtbereiten Singles in einer Vorstellungssendung präsentiert. In einer Pressemitteilung enthüllte RTL vorab bereits drei der neuen Singles. Demnach werden sich die Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta, der Haupterwerbsbauer Theo und der Fleckviehzüchter Michael zusammen mit 14 weiteren Bauern auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Die 32-jährige Loretta ist stolze Besitzerin von fünf Pferden und versorgt auf ihrem Hof auch Schafe, Ziegen, Hühner, Gänse und Esel. Sie hofft auf einen aktiven Mann mit einer "starken Schulter zum Anlehnen".

Der 58-jährige Bauer Theo lebt auf seinem Vierseitenhof in der Eifel und wünscht sich ebenfalls, bei "Bauer sucht Frau" seinen passenden Deckel zu finden. Er möchte eine flotte und spontane Frau, die mit ihm durch die Nächte tanzt. "Ich bin Schlagerfan und tanze Discofox. Ich habe schon so manche Schuhe durchgetanzt", verriet er. Dem 27-jährigen Michael aus dem Bergischen Land ist ganz egal, ob er sich in eine Frau oder einen Mann verliebt. "Ich suche einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte", betonte er.

RTL "Bauer sucht Frau"-Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta

RTL Mischbetriebbauer Theo von "Bauer sucht Frau"

RTL "Bauer sucht Frau"-Landwirt Michael

