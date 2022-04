Kim Kardashian (41) macht es endlich auch auf Social Media so richtig offiziell! Bereits seit Ende vergangenen Jahres brodelt die Gerüchteküche, dass der US-Realitystar mit Komiker Pete Davidson (28) liiert ist. Im Frühjahr machten es die beiden dann öffentlich und versteckten sich fortan auch nicht mehr vor Paparazzi. Richtige Pärchenbilder bekamen ihren Fans aber bislang nicht zu sehen – bis jetzt: Kim teilte zum ersten Mal in ihrem Feed gleich mehrere Turtelschnappschüsse mit ihrem Freund!

Zwei Fotos, die das Paar total innig bei einem Dinner zeigen, teilte Kim am Montagabend auf Instagram. Die halb leeren Pizzateller vor ihnen interessiert die Liebenden aber so gar nicht – das It-Girl und der Comedian können auf den Aufnahmen kaum die Augen voneinander abwenden, während sie eng umschlungen in einer Sitzecke kuscheln. Zu den Bildern schrieb die 41-Jährige die durchaus zweideutig zu verstehenden Worte "Late Night Snack" dazu. Damit könnte sowohl ihr Herzbube als auch ihr Essen gemeint sein.

Der Post erregte verständlicherweise sofort das Interesse von zahlreichen Fans: In wenigen Minuten sammelte der Beitrag locker über eine Million Likes! Und auch in den Kommentaren freuten sich viele über den flirty Anblick: "Ihr zwei seid die Süßesten" oder "Ich liebe euch zusammen" waren nur zwei der begeisterten Reaktionen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

APEX / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian auf der Premiere von "The Kardashians"

Splash News Kim Kardashian und Pete Davidson, New York

