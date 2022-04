Zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) knisterst es gewaltig! Seit vergangenem Jahr sind das Reality-Sternchen und der Comedian ein Paar – und könnten offenbar nicht glücklicher sein. Obwohl die zwei ihr Liebesglück am Anfang noch aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben, teilen die beiden Verliebten inzwischen immer mal wieder niedliche Schnappschüsse in den sozialen Medien. Auf einer Premiere wurden die beiden nun Händchen haltend gesichtet.

Am Donnerstag war die Premiere von "The Kardashians", der neuen Realityshow der beliebten Großfamilie, in Los Angeles. Neben Khloé (37), Kourtney (42) und Co. lief natürlich auch Kim über den roten Teppich, um die Serie zu promoten. Und die konnte sich über tatkräftige Unterstützung von ihrem Liebsten freuen – denn auch Pete war im Hintergrund mit dabei, um Kim den Rücken zu stärken. Abseits des roten Teppichs sah man den Saturday Night Live-Darsteller immer wieder an der Seite der SKIMS-Gründerin – auf dem Weg zu dem Event wurden die zwei Turteltauben auch Händchen haltend von den Paparazzi abgelichtet.

Während Kim ihren neuen Freund mit auf die Premiere nahm, hatte sich auch Pete erst vor Kurzem dafür entschieden, den nächsten Schritt in ihrer gemeinsamen Beziehung zu gehen. Weil der Komiker für einen Dreh nach New York musste, hatte er den Anlass genutzt, um Kim seinen Großeltern vorzustellen.

APEX / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Splash News Kim Kardashian und Pete Davidson, New York

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

