Cathy (34) und Mats Hummels (33) zeigen sich als starke Einheit! In den vergangenen Tagen sorgte das Liebesleben der Moderatorin und ihres Mannes für einige Schlagzeilen. Schon seit langer Zeit halten sich die Gerüchte, dass sie und Fußballer Mats kein Paar mehr sind – bestätigt haben die beiden das aber nie. Jetzt soll der BVB-Kicker die einstigeGermany's next Topmodel-Gewinnerin Céline Bethmann (23) daten – und die veröffentlichte in privaten Chatverläufen, dass Mats Single sei. Trotz dieser Behauptungen postete Cathy jetzt neue Fotos von sich und ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn Ludwig (4).

"Es ist ein guter Tag, um einen lustigen Tag zu haben", schrieb Cathy auf Instagram zu mehreren Familienbildern und setzte den Hashtag "Teamwork" dahinter. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Brünette und der Abwehrspieler dicht nebeneinander sitzen und offenbar mächtig Spaß beim Spielen mit ihrem Kind haben. Der kleine "Ludi" macht es sich zwischen Mama und Papa bequem, kuschelt mit ihnen und blättert interessiert in einem Magazin. Sowohl Cathy und Mats scheinen bestens gelaunt zu sein und lachen überglücklich in die Kamera.

Ob die TV-Bekanntheit und der WM-Held aber "nur" Freunde sind und als Eltern zusammenhalten oder tatsächlich noch ein Paar sind – dazu haben sie sich bisher nicht öffentlich zu Wort gemeldet. Die 34-Jährige hatte nach den neuesten Gerüchten rund um Mats' Datingleben allerdings auf Social Media mitgeteilt, auch bestens ohne einen Mann klarzukommen. "Wir Frauen sind stark. Außerdem kann man auch allein glücklich sein", schrieb sie.

Getty Images Céline Bethmann bei der Berlin Fashion Week 2022

Instagram / https://www.instagram.com/cathyhummels/ Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

