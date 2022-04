Es ist die nächste Wendung! Céline Bethmann (23) bestätigte auf einem Event, dass sie und Mats Hummels (33) sich zurzeit daten. Kurz darauf meldete sich die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnern bei dessen Noch-Ehefrau Cathy Hummels (34) – was viele Fans als Affront auffassten. Offenbar erhielt Céline daraufhin viele böse Nachrichten – denn sie sah sich anscheinend zum Antworten genötigt: Jetzt teilte sie einen sehr persönlichen Chatverlauf.

In ihrer Instagram-Story postete die 23-Jährige nämlich einen Screenshot, der ein Gespräch zeigt, das wohl dem gemeinsamen Dinner-Date mit Mats vorausging. Bevor sie zu ihm fuhr, hatte sie noch eine Frage: "Bist du single?" "Oh Gott, ja! Sonst lade ich dich doch nicht ein", ist in der Nachrichtenabfolge zwischen Mats und ihr zu lesen. Mögliche Vorwürfe, eine Ehe auseinanderzubringen, möchte Céline offenbar nicht auf sich sitzen lassen.

Lisa Marie Straube, der eine Liaison mit Mats nachgesagt wird, hat indes eine klare Meinung zu Célines Vorgehen. "Wo ist der Respekt anderen Menschen gegenüber geblieben? Was sollen diese – sorry, aber es ist so – erbärmlichen Sticheleien?", echauffierte sie sich.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Anzeige

Instagram / celinebethmann Model Céline Bethmann

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Anzeige

Meint ihr, Mats wird sich auch bald zu all dem melden? Ja, auf jeden Fall! Nein, das bezweifle ich eher. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de