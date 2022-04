Lisa Marie Straube ist fassungslos! Die Bloggerin machte gerade erst wieder Schlagzeilen, weil sie sich in das mittlerweile öffentliche Dating-Chaos von Kicker Mats Hummels (33) eingemischt hat. Ex-GNTM-Kandidatin Céline Bethmann (23) hatte am Sonntag publik gemacht, den Fußballer gedatet zu haben, woraufhin sich auch dessen Noch-Ehefrau Cathy Hummels (34) zu Wort meldete. Lisa, der selbst schon eine Liaison mit Mats nachgesagt worden war, verteidigte anschließend Cathy im Netz. Ob ihr deswegen nun das Auto zerkratzt wurde?

Am Montagnachmittag meldete sich eine ziemlich wütende Lisa bei ihren fast 40.000 Followern mit unschönen Nachrichten in ihrer Instagram-Story. Jemand hat die Türen ihres Wagens – offenbar mutwillig – zerkratzt. Dazu schrieb die brünette Bloggerin: "Und das liebe Freunde nennt man Missgunst. Ganz liebe Grüße an die Pappnase, die das war." Dazu erhob sie sogar den Mittelfinger! Ganz offensichtlich weiß sie selbst noch nicht, wer hinter dieser fiesen Sachbeschädigung steckt.

Wenig später meldete sich Lisa noch einmal persönlich in ihrer Story zu Wort: "Ich habe langsam echt das Gefühl, dass jeden Tag etwas Neues auf mich wartet. Gestern – darüber wollen wir gar nicht reden. Dann heute das mit dem Auto und letzte Nacht gab es bei mir zu Hause noch einen Vorfall, wenn man das so sagen kann." Über besagten Zwischenfall wolle sie aber nicht öffentlich reden. Sie hoffe einfach, dass nach ihrem Urlaub endlich einmal Ruhe in ihre Leben einkehrt. Am Sonntag geht es für Lisa nämlich in die Sonne. "Dann werde ich auf jeden Fall abschalten und neue Kraft tanken", schloss sie ab.

Instagram / lisa.straube Lisa Straubes zerkratztes Auto

ActionPress; Instagram / lisa.straube Collage: Céline Bethmann und Lisa Marie Straube

Instagram / lisa.straube Lisa Straube im Februar 2022

