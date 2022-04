Lisa Marie Straube schießt gegen Céline Bethmann (23)! Mats Hummels' (33) Liebesleben sorgt schon seit einer ganzen Weile für reichlich Spekulationen. Obwohl der Kicker offiziell noch mit Cathy Hummels (34) verheiratet ist, wurde ihm im vergangenen Jahr bereits eine Liaison mit Lisa Marie Straube nachgesagt. Inzwischen wird er jedoch mit Céline in Verbindung gebracht – die dann sogar bestätigte, den Kicker zu daten. Einen Artikel über dieses Statement ließ sie nun Mats' Frau zukommen – dieses Verhalten geht für Lisa Marie gar nicht!

In ihrer Instagram-Story machte die Influencerin jetzt ihrem Ärger Luft. Dass Céline sich sogar mit einem Artikel über ihren Flirt mit Mats bei Cathy gemeldet hat, geht für Lisa Marie zu weit. "Wo ist der Respekt anderen Menschen gegenüber geblieben? Was sollen diese – sorry, aber es ist so – erbärmlichen Sticheleien?", wetterte die Dortmunderin. Eigentlich habe sie sich gar nicht zu dem Ganzen äußern wollen, doch diese Aktion gehe "echt gar nicht."

In ihrem Post wandte sich Lisa Marie auch an Cathy. "Ich habe sehr viel Respekt vor dir, wie du mit dem Hate im Netz umgehst", betonte sie und fuhr fort: "Man sollte meinen, dass wenigstens die Influencer oder 'Beteiligten' einer Situation wie dieser zusammenhalten würden."

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels

Instagram / lisa.straube Lisa Straube im Februar 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

