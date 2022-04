Sophia Thomalla (32) erfreut mit privaten Einblicken. Die Moderatorin hat in der Vergangenheit schon oft betont, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter Simone (57) hat. Die Schauspielerin stärke ihrer Tochter stets den Rücken, lasse ihr ihren Freiraum und habe ihr vor allem Toleranz und viele andere gute Eigenschaften mit auf den Weg gegeben. Jetzt teilte Sophia aber ein Bild mit Seltenheitswert: Denn auch ihr Vater André Vetters ist darauf zu sehen.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die TV-Bekanntheit einen Schnappschuss aus einem Restaurant, auf dem sie neben Mama Simone und Papa André sitzt. Die beiden Frauen haben sich liebevoll an den 62-Jährigen gelehnt – und alle drei strahlen glücklich in die Kamera. "Mutter, Vater, Kind", betitelte Sophia das Familienfoto in Schwarz-Weiß und setzte dahinter noch ein kleines Herzchen-Emoji. André und Simone hatten 1991 geheiratet, sich vier Jahre später aber wieder scheiden lassen.

Anlass für das Essen im familiären Rahmen war offenbar der Geburtstag von Simone – sie wurde nämlich 57 Jahre alt. Unter dem Beitrag gratulierten deswegen nicht nur zahlreiche Fans und wünschten ihr alles Gute – auch einige Promis richteten ihre Glückwünsche aus. "Happy Birthday", schrieb beispielsweise Motsi Mabuse (41). Simone selbst kommentierte den Post mit einer süßen Liebeserklärung an Sophia: "Da hat der Vati mir wohl das schönste Geschenk gemacht."

Actionpress/ Christian Behring / Future Image Sophia und Simone Thomalla

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla, André Vetters und Sophia Thomalla

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Dezember 2021

