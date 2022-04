Da wurde David Beckham (46) ganz sentimental! Im Sommer 2020 verkündete sein ältester Sohn Brooklyn (23) wunderschöne News: Er hatte seiner Freundin Nicola Peltz (27) einen Antrag gemacht und sie sagte Ja! Verlobt zu sein genossen die beiden einige Zeit in den vollsten Zügen. Am Wochenende war es dann aber endlich so weit: Brooklyn und Nicola feierten in Florida ihre Traumhochzeit. Nach der Zeremonie hielt Papa David eine Rede und vergoss dabei einige Tränchen!

Das verriet nun ein Insider gegenüber People. Der ehemalige Fußball-Star hielt nach der Trauung auf der After-Party eine Rede auf die frisch Vermählten und wurde dabei ganz schön emotional. "Er erzählte, wie er nach Brooklyns Geburt auf dem Krankenhausflur geschlafen hat, um ihn zu beschützen", plauderte der Informant aus. Auch seiner Schwiegertochter widmete er einige liebevolle Worte. "Wir lieben dich so sehr. Wir sind aufgeregt, dass du ein Teil der Familie wirst", soll David gesagt haben.

Seine Ansprache sei zwar lang, aber auch einfach wunderschön gewesen, wie die Quelle weiter offenbarte. Der 46-Jährige habe zwischendrin vor lauter Tränen immer wieder unterbrechen müssen. Er habe es sich zudem nicht nehmen lassen, seiner Frau Victoria (47) zu danken. "Er sprach darüber, wie Brooklyn geboren wurde, über ihr Familienleben und was für eine tolle Mutter Victoria ist", erklärte der Insider.

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham David Beckham mit seinem Sohn Brooklyn, circa März 1999

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn, Victoria und David Beckham und Nicola Peltz im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de