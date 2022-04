Dieser Jurygast bei DSDS dürfte insbesondere Dieter Bohlen (68) überraschen! Gerade läuft die erste Staffel der Castingshow ohne den Poptitan. Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) haben die Nachwuchstalente durch die Castings und den Recall geführt und frischen Wind in die Show gebracht. In den Liveshows sollen die drei jetzt Unterstützung bekommen. Aber ist der Gast am Jurypult etwa ein Seitenhieb gegen Dieter? Ausgerechnet sein einstiger Modern Talking-Kollege Thomas Anders (59) nimmt neben Flori und Co. platz.

Wie Bild erfahren hat, wird der Musiker am kommenden Samstag in der ersten Liveshow des RTL-Formats zu Gast sein und die Auftritte der Kandidaten bewerten. Eine Spitze gegen den 68-Jährigen soll das laut Schlagerstar und Chefjuror Florian aber nicht sein. "Als Weltstar ist Thomas wirklich kompetent", betonte er und schwärmte von der guten Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Münstermaifeldner. "Er hat das geschafft, wovon alle DSDS-Kandidatinnen und Kandidaten träumen: Er wurde wirklich zum Superstar!", stellte er zudem klar – demnach sei er ein perfektes Vorbild für die Titelanwärter.

Aber warum wird Thomas überhaupt zur Jury hinzustoßen – ist er ab jetzt ein fester Bestandteil? "Ich hatte mir gewünscht, dass die Jurys in den Liveshows wieder wie in den Anfangszeiten von DSDS aus vier Mitgliedern besteht. Und dieser Wunsch geht nun mit wechselnden Gastjuroren in Erfüllung", schilderte Florian. Wer in den folgenden Liveshows neben ihm, Ilse und Toby sitzen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

ActionPress/Behns,Michael Thomas Anders, Sänger

ActionPress Dieter Bohlen beim DSDS-Casting im September 2020 in Rüdesheim

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen, DSDS-Juroren 2022

