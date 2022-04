Khloé Kardashian (37) behält die Zeit mit Tristan Thompson (31) in guter Erinnerung! Im vergangenen Jahr ging die On-off-Beziehung der Reality-TV-Bekanntheit und des Basketballspielers erneut in die Brüche: Nachdem bekannt wurde, dass der Sportler zum wiederholten Male fremdgegangen war und dabei sogar ein Kind gezeugt hatte, zog Khloé einen Schlussstrich. Trotz der mehrfachen Seitensprünge denkt die Influencerin jedoch mit einem positiven Gefühl an ihren Ex: Khloé schwärmte von der Sicherheit, die Tristan ihr gegeben hatte!

In der neuen Show "The Kardashians" sprach die 37-Jährige über ihren Verflossenen. "Mit Tristan habe ich mich anfangs unglaublich sicher gefühlt. Und eine Zeit lang fühlte ich mich wirklich gut", erinnerte sich Khloé an die Zeit mit dem NBA-Profi zurück. Selbst als seine Untreue kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter True (3) aufgeflogen ist, brach nicht direkt ein Rosenkrieg aus: "Ich konnte ihn immer noch im Kreißsaal haben."

Dass einige das nicht nachvollziehen können, ist Khloé bewusst. "Für die Außenwelt mag es seltsam ausgesehen haben", weiß die Unternehmerin. An ihrer Meinung zu Tristan habe sich trotzdem nichts geändert. "Ich finde immer noch, dass er ein toller Kerl ist. Und er ist ein toller Vater", hielt sie fest.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

