Für sie hat sich der Auftritt bei Die Höhle der Löwen definitiv gelohnt! In der Frühjahrsstaffel 2021 hatte das Gründer-Duo Annette Barth und Julian Meyer-Arnek von Ajuma seinen UV-Bodyguard präsentiert – ein Sensor, der die einfallende Sonnenstrahlung misst, und so vor zu viel Sonne warnt. Ihre Idee begeisterte die Löwen Nils Glagau (46) und Carsten Maschmeyer (62) derart, dass sie gemeinsam in das Start-up investiert hatten. Heute läuft es super für die Ajuma-Gründer – und sie sind heilfroh, dass sie damals zu "Die Höhle der Löwen" gegangen sind!

"Die Löwen haben uns seither, und natürlich vor allem rund um die Ausstrahlung, toll unterstützt – als Sparringspartner und mit ihren jeweiligen Netzwerken. Die beiden haben immer ein offenes Ohr für uns", schwärmen Anette und Julian von Nils und Carsten gegenüber Promiflash. Würden sie sagen, dass sie ihren Erfolg der Gründer-Show zu verdanken haben? "'Die Höhle der Löwen' war eine gigantische Chance für uns! Ohne die Sendung und unsere Löwen wären wir nicht da, wo wir sind. Aber ein gutes Produkt, unser Marketing und unsere vielen durchgearbeiteten Nächte gehören natürlich auch zum Erfolg dazu..."

Und als Erfolg kann man ihr Unternehmen definitiv bezeichnen! "Wir hatten seit unserer TV-Teilnahme Umsätze im guten sechsstelligen Bereich – und das alleine in unserem Fokusmarkt Deutschland", verraten die Ajuma-Gründer. "Dieses Jahr gehen wir zusammen mit einem großen österreichischen Einzelhändler auf die europäischen Märkte, es bleibt also spannend!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Annette Barth und Julian Meyer-Arnek bei "Die Höhle der Löwen" 2021

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau und Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Stefan Gregorowius Julian Meyer-Arnek und Annette Barth bei "Die Höhle der Löwen"

