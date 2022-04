Sie haben "Ja" gesagt. Am Wochenende war es endlich so weit: Die Hochzeit des Jahres hat stattgefunden. In Anwesenheit von Familie, Freunden und vielen Promis schlossen Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) den Bund der Ehe. In den sozialen Medien teilten die Frischvermählten jetzt die ersten Eindrücke von ihrer Hochzeit. Mit dabei waren auch Brooklyns Eltern Victoria (47) und David Beckham (46). David hat seinem Sohn und seiner Schwiegertochter ein ganz besonderes Geschenk zur Hochzeit gemacht.

Der Ex-Fußballer beglückte die beiden Turteltauben mit einem klassischen hellblau lackierten Jaguar im Wert von rund 460.500 Euro. David ist Investor des Restaurierungsunternehmens Lunaz, das den Jaguar XK140 von 1954 elektrifiziert und überarbeitet hat. Daily Mail berichtete, dass der 46-Jährige am Sonntagmorgen mit seiner Frau Victoria eine Spritztour in dem Fahrzeug machte, bevor er es an das frischvermählte Paar übergab.

"Es ist uns eine Ehre, mit der Herstellung dieses wunderschönen elektrifizierten Jaguar XK140 die Lücke zwischen David Beckhams Berufsleben, in dem er ein Investor von Lunaz ist, und seinem Familienleben zu schließen", hielt David Lorenz, Gründer und CEO von Lunaz, fest und fügte hinzu: "Dieses bemerkenswerte Auto ist das perfekte Geschenk für seinen Sohn Brooklyn und seine Schwiegertochter Nicola zu ihrem Hochzeitstag. Der außergewöhnliche Elektro-Oldtimer symbolisiert in jeder Hinsicht eine strahlende, positive Zukunft."

Anzeige

Instagram / lunazdesign David Beckham, Ex-Fußballer

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz 2022

Anzeige

Getty Images David Beckham 2021 in Doha

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de