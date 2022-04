Filiz Koc (35) will nicht klein beigeben! Die Schwester von Yeliz Koc (28) befindet sich gerade in einem Streit mit der Familie Ochsenknecht. Der Grund: Filiz behauptet, die Grundidee für deren eigene Realityshow Diese Ochsenknechts stamme von ihr – und sie habe die Serie überhaupt erst möglich gemacht. Doch Yeliz' einstige Schwiegermutter Natascha Ochsenknecht (57) hält standhaft dagegen: Diese Geschichte sei nicht wahr und als Rufmord abzustempeln. Inzwischen drohte Natascha sogar, anwaltlich gegen die Koc-Schwestern vorzugehen. Filiz beharrt jedoch weiterhin darauf, dass sie in der Sache im Recht sei...

In ihrem Podcast "Bad Boss Moms" kamen die Schwestern jetzt auf den Streit mit den Ochsenknechts zu sprechen. Hörbar wütend beteuerte Filiz: "Ich werde Yeliz und mich bestimmt nicht als Lügner darstellen lassen! Ihr müsst euch vorstellen: Euer Bruder oder eure Schwester wird einer öffentlichen Diffamierung ausgesetzt. Wie würdet ihr reagieren?" Weiter ärgerte sich die zweifache Mama: "Ich frage mich echt, was der Plan dahinter ist. Was will man erreichen? Wer will wem was beweisen? Geht es um Stolz oder ums Geld? Ich kenne die Antworten nicht." Anschließend stellte sie klar: "Mir geht es einzig und allein um die Gerechtigkeit. Es würde doch keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn man sagen würde: 'Ja, stimmt! Filiz hat das Ganze ins Rollen gebracht.'"

Im weiteren Verlauf erklärte Yeliz' Schwester, dass sie für all ihre Vorwürfe Beweise habe – diese aber auf Anraten ihres Anwalts noch zurückhalten müsse. Zusammenfassend behauptet Filiz: Sie sei diejenige gewesen, die den Erstkontakt mit dem Produzenten aufgenommen – und die Idee einer Familiensendung mit Prank-Faktor ausgearbeitet habe. "Im Endeffekt wurde mit diesem Produzenten die Serie auf Sky auch umgesetzt. Ich wurde ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr involviert! [...] Wer die Serie gesehen hat, weiß: Die Familie kam vor, Pranks kamen auch vor – komisch!", stichelte die Influencerin.

"Diese Ochsenknechts" – exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Sky Deutschland/Jennifer Endom "Diese Ochsenknechts"

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz Koc' Schwester Filiz Koc

Sky Deutschland/Jennifer Endom "Diese Ochsenknechts"

