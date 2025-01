Yeliz Koc' Schwester kann die Jimi-Storys nicht mehr hören

Yeliz Koc (31) nutzte ihre Zeit im Dschungelcamp kürzlich, um über ein Thema zu sprechen, das in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen machte – das Verhältnis zu dem Vater ihrer Tochter, Jimi Blue Ochsenknecht (33). Ausgerechnet ihre Schwester Filiz (38) zeigt sich nun aber weniger begeistert davon, dass die Reality-TV-Bekanntheit über ihren Ex auspackt. "Also ich persönlich hätte es natürlich besser gefunden, wenn man gar nicht über dieses Thema spricht", betont die Fußballspielerin gegenüber RTL und fügt hinzu: "Ich kann dieses Thema gar nicht mehr hören, weil ich das schon seit drei Jahren ununterbrochen höre. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das alles war."

Sie könne jedoch verstehen, dass gewisse Themen während der Zeit im australischen Busch angesprochen werden – schon allein, um einander besser kennenzulernen. Darüber hinaus wisse insbesondere Mitcamper und Dramaliebhaber Sam Dylan (33), "was er für Fragen stellen muss", um die richtigen Antworten zu bekommen. Gleichzeitig zeigt sich Filiz auch erfreut darüber, dass der Schauspieler und die einstige Make Love, Fake Love-Lady nach längerer Funkstille wieder Kontakt haben. "Am meisten freue ich mich natürlich für Snow (3) und hoffe, dass es auch nach dem Dschungel so weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass Jimi weiterhin für Snow da ist und er macht das wirklich toll. Er ist wirklich ein toller Papa", erklärt die 38-Jährige.

Yeliz öffnete sich ihren Dschungelkollegen schon nach kurzer Zeit und erzählte, dass der "Wilde Kerle"-Star über den Anwalt der 31-Jährigen Kontakt aufgenommen hat. Sie gab jedoch auch preis, dass sie bis heute nicht verstehe, weshalb er zuvor kein Interesse gezeigt hatte. "Ich würde schon gern wissen, was mit ihm los war, warum er nichts von seiner Tochter wissen wollte", betonte die einstige Bachelor-Kandidatin und fügte hinzu: "Ich habe bis heute keine Entschuldigung für sein Verhalten bekommen."

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

