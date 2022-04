Die Ex-Partner der Kandidaten sorgen für Gewitterwolken auf Love Island! Die Liebessuche auf Teneriffa ist in vollem Gange. Immerhin ist die Villa voller flirtwilliger Singles – oder? Bei mehreren Spielen wurden Jendrik und Cindy inzwischen von ihrer Vergangenheit eingeholt: Der Schwager von Sarah Engels (29) soll sich angeblich erst kurz vor der Show getrennt haben und wurde nun mit Nachrichten seiner Ex konfrontiert. Auch die Beauty war angeblich noch vor wenigen Wochen mit ihrem Partner im Urlaub. Was an den Vorwürfen dran ist und wie Jendrik und Cindy reagieren, erfahrt ihr im Video!

