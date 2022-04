Kylie Jenner (24) möchte noch warten. Vor wenigen Monaten wurde die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zum zweiten Mal Mutter. Den Namen ihres Sohnes verkündete sie nur wenige Tage später im Netz. Doch im März sorgte die Unternehmerin dann für eine Überraschung: Sie verkündete, dass sie ihren Sohn Wolf umbenennen möchte. Nun deutete Kylie an, dass sie den passenden Namen für ihren Nachwuchs mittlerweile gefunden hätte.

"Wir haben seinen Namen noch nicht legal geändert. Wir sind dabei, also wäre es einfach nicht richtig, etwas zu teilen, wenn wir noch keinen offiziellen Namen haben", plauderte die 24-Jährige in einem Interview mit USA Today aus. Doch wie kam es dazu, dass sie ihr Kind nun umbenennen will? "Der Name hat einfach nicht zu ihm gepasst", erklärte sie. Als ihr Sohn geboren wurde, habe sie schnell die Geburtsurkunde ausfüllen müssen. Währenddessen sei ihr bereits klar gewesen, dass sie den Namen noch mal ändern wird.

Bereits vor wenigen Tagen spekulierten die Fans des Reality-TV-Stars, dass Kylie schon einen neuen Babynamen gefunden und sogar verraten hat. Sie deuteten die Bezeichnung eines Farbtons "Ky and Kenny" ihrer neuen Make-up-Palette als Hinweis auf den geänderten Namen ihres Kindes.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Babybauch

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner im April 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2021

