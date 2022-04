Hat Fürstin Charlène (44) ihrer Familie etwa wieder den Rücken gekehrt? Im vergangenen Jahr wurde die Frau von Fürst Albert (64) während einer Südafrika-Reise so schwer krank, dass ihr Mann und ihre Zwillinge allein nach Monaco zurückfliegen mussten. Nach mehreren Aufenthalten in Kliniken im Ausland hieß im März dieses Jahres, dass Charlène nun endlich wieder bei ihrer Familie in Monaco ist – doch der Aufenthalt war offenbar nicht von langer Dauer. Die Fürstin soll nach zwei Wochen wieder abgereist sein.

Wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, wurde Charlène dabei gesichtet, wie sie ein Flugzeug bestieg, das Kurs auf Korsika nahm. Albert sowie die Zwillinge Prinzessin Gabriella (7) und Prinz Jacques (7) sollen die 44-Jährige nicht begleitet haben. Wie die Südafrikanerin im Jahr 2020 in einem Interview mit Point de Vue erklärte, sei Korsika für sie immer ein Ort des Rückzuges und der Erholung gewesen.

Ob der Aufenthalt auf Korsika wirklich etwas mit Charlènes Genesung zu tun hat, ist jedoch unklar. Zumindest bestätigte ihr Mann vor einigen Wochen, dass sich seine Frau auf dem Weg der Besserung befände. "Fürstin Charlène geht es viel besser und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird", meinte der 63-Jährige im People-Interview.

ActionPress Fürstin Charlène im September 2020 in Monaco

KCS Presse / MEGA Fürstin Charlène, Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Fürst Albert II. von Monaco

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Jahr 2019

