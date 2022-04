Da war sogar Joachim Llambi (57) sprachlos! In der heutigen Let's Dance-Show dreht sich alles um das Thema Liebe: Die acht prominenten Kandidaten sollen mit ihren Performances Herzschmerz und große Gefühle vertanzen. Das klappt bei manchen eher weniger, bei anderen dafür umso mehr. Die bisher beste Leistung haben Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) gezeigt: Nach dem Auftritt der Moderatorin gab es nicht nur vom Publikum, sondern auch von Llambi Standing Ovations!

Nachdem Janin und Zsolt einen Charleston zu "Bei mir bist du schön" von The Andrew Sisters zum Besten gegeben hatten, stand sogar der bekanntlich strengste Juror auf und applaudierte. "Zum ersten Mal in diesem Jahr steht auch Herr Llambi am Pult", wunderte sich der Moderator Daniel Hartwich (43). Der gebürtige Duisburger erklärte daraufhin, dass Janin und Zsolt das auch verdient haben: "Wenn es gut ist, dann stehe ich auch auf. Das war richtig gut, die Synchronität, die Geschwindigkeit, der Spaß war da, es hatte alles, was dieser Tanz braucht." Und das sollte auch belohnt werden: Wie Motsi Mabuse (40) und Jorge Gonzalez (54) zückte er ebenfalls die Zehn-Punkte-Kelle.

Auch die Fernsehzuschauer zeigten sich von der Leistung des Tanzpaares schwer beeindruckt. "Janin tanzt mit einer fantastischen lockeren Fröhlichkeit auf Profiniveau. Die 30 Punkte sind verdient", lautete nur einer der vielen begeisterten Twitter-Kommentare.

Doch nur kurz nach Janin und Zsolts Performance hagelte es die nächsten Standing Ovations: René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) haben die Jury mit ihrem Tango ebenfalls vom Hocker gehauen. "Spitzenmäßig, ein Super-Highlight", urteilte Motsi.

