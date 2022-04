Sie schlägt wohl bald einen neuen Karriere-Weg ein! Nazan Eckes (45) ist seit über zwei Jahrzehnten ein erfolgreiches Gesicht in der TV-Branche. Als Moderatorin für verschiedenste Magazine wie unter anderem das RTL-Format "Extra" hat sich die brünette Schönheit schon längst einen großen Namen in der Medienlandschaft gemacht. Doch nun überrascht diese Neuigkeit: Nazan soll nach über 20 Jahren nicht mehr für RTL arbeiten!

Das berichtet nun Bild und beruft sich dabei auf einen Insider. Angeblich soll die 45-Jährige gekündigt haben – will den TV-Sender also auf eigenen Wunsch verlassen und das noch in diesem Jahr. Erst im Januar 2020 hatte Nazan das Magazin "Extra" übernommen. Mittlerweile buhlen angeblich verschiedene Sender um die zweifache Mutter. Das TV-Gesicht selbst hat sich zu den Spekulationen noch nicht geäußert.

Das ist nicht die einzige Veränderung, die Nazan aktuell durchmacht. Erst vor wenigen Wochen gab die Moderatorin bekannt, dass ihr geliebter Papa gestorben ist. "Mein Herz ist gebrochen… mein Vater hinterlässt eine Lücke, die niemand füllen kann", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu: "Mein Dad war ein starker, stolzer, sturer Mann. Wir haben viel diskutiert und debattiert und das hat mich geformt, wie eine wilde Brandung über Jahre Felsen formt."

Anzeige

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Nazan Eckes, RTL-EXTRA-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Nazan Eckes bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de