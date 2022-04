Viola beweist, was sie als Model drauf hat! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin stach in der aktuellen Staffel der Modelshow durch ihren unverwechselbaren Look ins Auge – doch zuletzt war Heidi Klum (48) nicht mehr so überzeugt von der Bremerin und schickt sie deshalb nach Hause. Davon lässt Viola sich aber nicht unterkriegen, sondern ergattert einen Wahnsinnsjob: Sie präsentiert die neue Kollektion von Jean Paul Gaultier (69)!

Auf der offiziellen Instagram-Seite des französischen Designers ist derzeit ein Bild von der flippigen Modelanwärterin zu sehen, auf dem diese gekonnt posiert und ihre Fotogenität unter Beweis stellt. Offenbar ziert Viola die Werbekampagne zum neusten Sortiment des Modeschöpfers – denn unter dem Post finden sich die Zeilen: "Wir stellen unsere neue Ready-To-Wear-Kollektion "Le Musée" vor. Eine Hommage an die Kunst, die die Schönheiten aller Zeiten feiert."

Doch nicht nur auf dem Social-Media-Profil ist Viola zu sehen – auch auf der offiziellen Website des Designers ist sie präsent. Allem Anschein nach will sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin auch weiterhin im Modelbusiness ausprobieren. "Wenn sich beim Modeln etwas ergibt, bin ich dafür auf jeden Fall offen. [...] Ich habe da jetzt schon Gefallen dran gefunden", verriet sie gegenüber Promiflash.

ProSieben/Richard Hübner Viola und Kashmira Maduwege bei "Germany's next Topmodel'

Instagram / viola.gntm22.official Viola, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / viola.gntm22.official Viola, ehemalige GNTM-Kandidatin 2022

