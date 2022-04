Damit hätte wohl niemand gerechnet! Die diesjährige Germany's next Topmodel-Staffel ist für Heidi Klums (48) unerwartete Entscheidungen bekannt. Schon in einigen Episoden schickte die Modelmama Mädchen nach Hause, die zuvor stets gute Kritik erhalten hatten. Dazu kommt, dass die Jury-Chefin sich auffallend häufig dazu entschloss, gleich zwei Kandidatinnen auf die Heimreise zu schicken. Das ist auch in Woche zehn der Fall: Viola und Inka (19) müssen die Sendung verlassen!

"Ich habe heute leider kein Foto für dich", mussten sich die beiden Nachwuchsmodels am Donnerstag anhören. Zwar hatte Viola schon das eine oder andere Mal nicht überzeugen können, am Ende aber doch immer die Kurve bekommen. Nicht aber dieses Mal. "Okay, aber dankeschön. Ich fand es echt cool", reagiert die Vokuhila-Trägerin recht entspannt.

Viel überraschter ist hingegen Inka. Obwohl Heidi sogar betont, dass sie bis zu dieser Woche noch nichts an der Leistung der Arzt-Tochter auszusetzen hatte, ist ihre GNTM-Zeit vorbei. Ihr Posing in der aktuellen Folge habe nicht überzeugt. Inka, die neben Mitstreiterin Vanessa das wohl aufwendigste Umstyling erhalten hatte und danach sogar einen Job für die Jeansmarke Levi's einheimsen konnte, versteht die Welt nicht mehr: "Es ist irgendwie schon unerwartet und deswegen trifft mich das auch so hart."

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2022 in Hollywood

Anzeige

Instagram / viola.gntm22.official GNTM-Girl Viola im Februar 2022

Anzeige

Instagram / inka.gntm22.official Inka, bekannt durch "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de