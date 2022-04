Sandrine möchte wohl einiges loswerden! Die Beauty kam zu Love Island, um dort ihren Traummann zu finden. Zwischen ihr und Bucci schien es auf Anhieb zu passen. Beide kamen sich in der TV-Villa ziemlich nah. Doch der Islander forderte nach kurzer Zeit Besitzansprüche auf seine Auserwählte und verhielt sich den anderen Ladys gegenüber unangemessen. Der Sender warf ihn deshalb aus dem Datingformat. Für Sandrine ist die Sache offenbar noch nicht gegessen – sie will sich mit Bucci aussprechen!

Das offenbarte die Düsseldorferin nun gegenüber Promiflash: "Das stand für mich direkt fest, das tut es auch immer noch, dass ich mit ihm sprechen möchte. Ich denke mal, dass er auch viel Redebedarf hat." In dem Gespräch wolle sie vor allem seine Sicht der Dinge hören. Solange das nicht erfolgt ist, kann und will sie offenbar mit diesem Thema nicht abschließen. "Ich muss mir das auch alles noch mal von außen anschauen. Wenn man in der Bubble 'Love Island' drin ist, sieht man die Sachen auch noch mal anders", gab sie weiter preis.

Über Buccis Rauswurf zeigte sie sich überrascht. "Also im ersten Moment habe ich es nicht verstanden, weil ich mich nicht unbedingt unwohl gefühlt habe", gestand Sandrine. Erst nach einiger Zeit habe sie diesen Schritt nachvollziehen können. "So nach und nach habe ich das dann schon verstanden. Man hat ja auch einige Gespräche geführt. Auch außerhalb der Villa. Da wurden mir dann manche Sachen auch bewusst", erklärte die Reality-TV-Darstellerin. Sie hätte Bucci jedoch gerne noch weiter kennengelernt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Instagram / san_viv "Love Island"-Kandidatin Sandrine

RTLZWEI / Thomas Reiner Bucci und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

Instagram / bucciiyok Bucci, Ex-"Love Island"-Kandidat

